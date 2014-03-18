Україна активізує економічне співробітництво з Молдовою

Україна має намір найближчим часом відновити роботу двосторонньої українсько-молдавської комісії і активізувати співпрацю з Республікою Молдова в економічній сфері. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за підсумками зустрічі міністра економічного розвитку України Павла Шеремети і міністра економіки Республіки Молдова Валеріу Лазера.

«У нас завжди були добрі відносини з Україною, зокрема, ми завжди ефективно співпрацювали у рамках СНД. Зараз є необхідність вести діалог на постійній основі», - цитує прес-служба Лазера.

За його словами, упродовж останніх кількох років між Україною і Республікою Молдова було досягнуто низку домовленостей, і тепер потрібно наповнити їх "реальним змістом".

Лазер зазначив, що серед головних питань, які потребують розгляду, - питання функціонування Дністровського гідровузла.

У свою чергу, Шеремета вважає за можливе відновити роботу двосторонньої українсько-молдавської комісії вже найближчими тижнями.

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Довідка УНІАН. Товарооборот між Україною і Республікою Молдова в 2013 році зріс на 5% - до 1,1 млрд дол. США. Основу українського експорту складають нафтопродукти, зернові, вугілля, металопродукція, електроенергія.

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Дністровська ГАЕС - одна із найбільших у світі гідроакумулюючих електростанцій, будується в Чернівецькій області на річці Дністер.

10 січня 2009 року був здійснений запуск на повну потужність першого дослідного оборотного гідроагрегату «Слава» Дністровської ГАЕС, який був спроектований, виготовлений, змонтований і запущений українськими виробниками, і є найпотужнішим оборотним гідроагрегатом у Європі.