Україна збільшила виробництво легкових авто в 2,4 разу

Виробництво легкових автомобілів в Україні в січні-лютому 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року збільшилося в 2,4 разу - до 8,3 тис. одиниць, повідомила Державна служба статистики.

При цьому, виробництво вантажних автомобілів у січні-лютому ц.р. збільшилося до січня-лютого 2013 року на 5,4% - до 175 одиниць.

Виробництво автобусів у січні-лютому ц.р. скоротилося порівняно з аналогічним періодом минулого року на 40% - до 93 одиниць.

За інформацією Держстату, в лютому цього року виробництво легкових автомобілів збільшилося порівняно з лютим минулого року на 91,8% - до 5,1 тис. одиниць.

Як повідомляв УНІАН, виробництво легкових автомобілів в Україні в січні 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року збільшилося в 4 рази - до 3,2 тис. одиниць із 800 одиниць.

Виробництво легкових автомобілів в Україні в 2013 році порівняно з 2012 роком скоротилося на 34,3% - до 45,8 тис. авто.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський автозавод і Бориспільський автозавод).

За підсумками 2012 року виробництво легкових автомобілів в Україні, в умовах відсутності державної підтримки й слабкого автокредитування, за даними Держстату, скоротилося на 28,5% - до 69,7 тис. одиниць. При цьому виробництво вантажних автомобілів у 2012 році скоротилося порівняно з 2011 роком на 7,1% - до 2 936 одиниць, а випуск автобусів впав на 14,4% - до 3 206 одиниць.

