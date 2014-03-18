Доля експорту товарів з України в ЄС за рік зросла до 26,5%

У 2013 році частка експорту товарів з України до країн Європейського Союзу зросла на 1,6 в.п. - до 26,5% загального обсягу експорту, частка імпорту товарів з країн ЄС в Україну збільшилася на 4,1 в.п. - до 35,1%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в 2013 році експорт товарів з України в країни ЄС склав 16,759 млрд дол., що на 2,1% менше, ніж у 2012 році, імпорт товарів з країн ЄС - 27,038 млрд дол., що на 3,1% більше, ніж роком раніше.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами з країнами ЄС у 2013 році становив 10,279 млрд дол., що на 12,91% більше дефіциту за підсумками 2012 року, коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,62 (за 2012 рік - 0,65).

Обсяг експорту товарів у країни ЄС у 2013 році порівняно з 2012 роком знизився на 362,7 млн дол., у той час як імпорт товарів з країн ЄС збільшився на 812,1 млн дол.

Головними партнерами України залишаються Польща, на яку припадає 15,2% експорту і 15% імпорту з країнами ЄС, Італія - 14,1% та 7,7%, Німеччина - 9,6% і 25% і Угорщина - 9,3% і 5,2% відповідно.

Найбільші обсяги експорту в країни ЄС склали чорні метали та вироби з них, на які припадає 26,2% загального обсягу експорту в ЄС, а також руди, шлак і зола - 10,5%, зернові культури - 10,3%, електричні машини - 9%, насіння і плоди олійних рослин - 7,4%, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки - 6,3%, деревина та вироби з деревини - 3,6%.

Найбільші надходження імпорту з країн ЄС припадають на механічні машини - 12,6%, а також на палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки - 11,2%, засоби наземного транспорту, крім залізничного, - 10,2%, фармацевтичну продукцію - 8,6%, електричні машини - 6,9%, пластмаси та полімерні матеріали - 6,6%, папір та картон - 4,2%.

Профіцит зовнішньої торгівлі послугами з країнами ЄС у 2013 році становив 33,2 млн дол., що в 4 рази менше профіциту 2012 року. У тому числі обсяги експорту послуг становили 4,203 млрд дол., імпорту - 4,170 млрд дол., що на 9,3% і 12,4% відповідно більше показників 2012 року.

Питома вага експорту послуг країн ЄС у загальному обсязі в 2013 році зросла на 0,8 п.п. - до 29%, імпорту - на 0,7 п.п. до 54,5%.

Головними партнерами України у торгівлі послугами серед країн ЄС залишаються Великобританія - 18% експорту і 25,4% імпорту, Кіпр - 10% і 23,8%, Німеччина - 16,1% і 14,7% відповідно.

У 2013 році порівняно з 2012 роком експорт послуг країнам ЄС зріс на 356,7 млн дол., імпорт - на 460,4 млн дол.

В загальному обсязі українського експорту в країни ЄС переважали транспортні (47,3%), ділові послуги (14,8%), послуги з переробки матеріальних ресурсів (14,5%), послуги у сфері телекомунікацій, комп'ютерні і інформаційні послуги (13,1%).

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту займали транспортні (20%), ділові послуги (17,9%), а також послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю (16,8%), роялті та інші послуги, пов'язані з використанням інтелектуальної власності (14,5%).

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України з країн ЄС на початок поточного року склав 44,423 млрд дол., що на 2% більше показника на початок минулого року, в той час як частка інвестицій з країн ЄС в 2013 році порівняно з 2012 роком знизилася на 2,4 п.п. - до 76,4% загального обсягу інвестицій в Україну.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2013 році склав 8,476 млрд дол., що на 5,67% менше дефіциту за підсумками 2012 року в 8,985 млрд дол.

У тому числі дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в 2013 році порівняно з 2012 роком знизився на 13,85% - до 13,652 млрд дол., профіцит зовнішньої торгівлі послугами скоротився на 0,05% - до 6,860 млрд дол.

Імпорт товарів і послуг в Україну за 2013 рік, без урахування послуг з переробки давальницької сировини, у порівнянні з 2012 роком знизився на 7,43% - до 84,602 млрд дол.

Експорт товарів і послуг з України за вказаний період знизився на 7,62% - до 76,127 млрд дол.