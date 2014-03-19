Алчевський меткомбінат за рік збільшив збиток на 69%

Одне з найстаріших підприємств південного сходу України - Алчевський металургійний комбінат (АМК), що входить до складу корпорації «Індустріальний союз Донбасу», в 2013 році збільшив чистий збиток на 69% в порівнянні з 2012 роком - до 1,736 млрд грн з 1,028 млрд грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

При цьому показник виручки комбінату за звітний період не вказується.

Загальна кількість активів підприємства на 1 січня 2014 року порівняно з 1 січня 2013 року збільшилася на 28% - до 23,429 млрд грн. Поточні зобов'язання скоротилися на 20,4% - до 8,444 млрд грн, при цьому довгострокові зобов'язання зросли більш ніж в 2 рази - до 16,824 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Алчевський металургійний комбінат в 2012 році отримав чистий збиток у розмірі 1,028 млрд грн, тоді як за підсумками 2011 року чистий прибуток склав 291,3 млн грн.

Комбінат у 2013 році збільшив виробництво металопрокату на 9,3% у порівнянні з 2012 роком - до 3,8 млн тонн, виплавку сталі - на 7,8%, до 4,2 млн тонн, чавуну - на 7,7%, до 3,8 млн тонн.

Довідка УНІАН. Алчевський металургійний комбінат (Луганська обл) - одне з найстаріших підприємств південного сходу України, відкритий в 1896 році банкіром і промисловцем Олексієм Алчевським.

Металургійний комбінат поставляє свою продукцію більш ніж у 60 країн світу. Алчевська сталь широко використовується в суднобудуванні, атомному і хімічному машинобудуванні, для виробництва газопроводів, локомотивів, тракторів, кріплень гірничих виробок і т. д.

Алчевський металургійний комбінат, а також Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського і Дніпропетровський трубний завод входять до складу корпорації "Індустріальний союз Донбасу".

З виробничою потужністю понад 10 млн тонн сталі на рік металургійна група корпорації входить в трійку лідерів сталеливарної промисловості України, а також займає 33-є місце серед найбільших металургійних компаній світу.

У грудні 2009 року ІСД продала 50% плюс 2 акції своїх металургійних активів групі російських інвесторів.

