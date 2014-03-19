Мінекономрозвитку думає про скасування утилізаційного збору

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглядає питання скасування утилізаційного збору і спецмит на імпорт автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перед засіданням уряду міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета.

"Так, розглядаємо", - сказав він.

При цьому міністр не уточнив, коли можна чекати на остаточне рішення з даного питання.

Як повідомляв УНІАН, екс-президент України Віктор Янукович 2 серпня 2013 року підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів". Документ набрав чинності 1 вересня минулого року і стосувався усіх сегментів автомобільного ринку, усіх брендів, усіх моделей. Величина утилізаційного збору для конкретного транспортного засобу розраховується з урахуванням базових ставок і коригуючих коефіцієнтів, прив'язаних до об'єму двигуна і залежно від того, новий вій або такий, що був у використанні.

Читайте такожУкраїнці не здали на утилізацію жодного автомобіля - ВААІД

Зокрема, суми утилізаційного податку становлять: для нових легкових автомобілів (залежно від об'єму двигуна) – від 4 730 до 30 250 грн; для нових комерційних, вантажних автомобілів і автобусів (залежно від повної маси) – від 8 800 грн.

Одночасно з підписанням закону, Янукович дав доручення внести зміни до редакції закону, які передбачають скасування коригуючих коефіцієнтів при розрахунку суми податку і обов'язкової сертифікації місць утилізації старих автомобілів.

Водночас Всеукраїнська асоціація автоімпортерів і дилерів наполягала на скасуванні утилізаційного збору, оскільки він ставить у нерівні умови виробників і імпортерів в Україні.