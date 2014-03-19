"АрселорМіттал Кривий Ріг" за рік скоротив збиток майже вдвічі

Найбільше металургійне підприємство України комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР) у 2013 році скоротив чистий збиток у 1,8 разу в порівнянні з 2012 роком до 1,609 млрд грн з 2,892 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До того ж показник виручки заводу за звітний період не вказується.

Загальна кількість активів підприємства на 1 січня 2014 року порівняно з 1 січня 2013 року скоротилася на 1% - до 41,622 млрд грн. Поточні зобов'язання зросли на 11,9% - до 4,552 млрд грн, при цьому довгострокові скоротилися на 4,7% - до 5,093 млрд грн.

Кількість працівників на початок поточного року становила 29 991 осіба проти 32 479 осіб роком раніше.

Як повідомляв УНІАН, АМКР завершив 2012 рік з чистим збитком у розмірі 2,9 млрд грн, тоді як у 2011 році отримав чистий прибуток 2,1 млрд грн.

Комбінат у 2013 році порівняно з 2012 роком збільшив виробництво прокату на 1,2% - до 5,7 млн тонн, виробництво сталі збільшилося на 0,3% - до 6,4 млн тонн, виплавка чавуну скоротилася на 0,1% - до 5,6 млн тонн.

Довідка УНІАН. Металургійний комбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг», що належить індійському мільярдерові Лакшмі Мітталу, є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск понад 6 млн. тонн прокату, близько 7 млн тонн сталі і понад 6,7 млн тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є країни Близького Сходу, Африки та Європи.

Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій комбінату "Криворіжсталь" на відкритому конкурсі 24 жовтня 2005 року за 24,2 млрд грн при стартовій ціні 10 млрд грн, після чого меткомбінат був перейменований в "Mittal Steel Кривий Ріг", пізніше - в "Арселорміттал Кривий Ріг".

Компанія ArcelorMittal утворена в 2006 році шляхом злиття люксембурзької компанії Arcelor і індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесменові Лакшмі Мітталу.