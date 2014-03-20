Україна в лютому скоротила виробництво сталі майже на 11%

Українські металурги в лютому 2014 року порівняно з лютим минулого року скоротили виробництво сталі на 10,7% - до 2,349 млн тонн, зберігши при цьому десяте місце у списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

За підсумками січня-лютого Україна також зберегла в світовому рейтингу виробників сталі десяту сходинку з показником 4,855 млн тонн. Порівняно з аналогічним періодом 2013 року виробництво сталі в країні скоротилася на 11,9%.

Згідно з повідомленням, за підсумками лютого ц.р. лідерство в рейтингу світових виробників сталі зберіг Китай з показником 62,076 млн тонн (зростання на 0,4% до лютого 2013 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися в такому порядку: Японія (8,440 млн тонн, +1,4%), США (6,691 млн тонн, -1,7%), Індія (6,280 млн тонн, -3,2%), Росія (5,339 млн тонн, -3,1%), Південна Корея (5,291 млн тонн, +6,2%), Німеччина (3,558 млн тонн, +4,2%), Туреччина (2,666 млн тонн, +0,7%) і Бразилія (2,609 млн тонн, +1,2%).

Загалом, у лютому 2014 року порівняно з лютим минулого року 65 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 0,6% - до 125 млн тонн.

В звіті асоціації за два місяці 2014 року позиції лідера також продовжує утримувати Китай - 130,8 млн тонн (зростання порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 1,7%). Далі йдуть: Японія (17,8 млн тонн, +3,8%), США (14 млн тонн, -1%), Індія (13,2 млн тонн, -1,5%), Південна Корея (11,3 млн тонн, +3,8%), Росія (11,2 млн тонн, +0,3%), Німеччина (7,2 млн тонн, +3,2%), Туреччина (5,5 млн тонн, -0,1%) і Бразилія (5,3 млн тонн, -0,1%).

У січні-лютому 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року 65 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі в цілому на 1,6% - до 261,7 млн тонн.

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Як повідомляв УНІАН,українські металурги за підсумками 2013 року скоротили виробництво сталі на 0,5% порівняно з 2012 роком - до 32,824 млн тонн, зберігши при цьому десяте місце у списку світових виробників цієї продукції.

Згідно з даними Державної служби статистики, за підсумками 2013 року в Україні виробництво сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, зменшилось на 6,1% порівняно з 2012 роком - до 16,066 млн тонн. Також за цей період було вироблено 17,104 млн тонн сталевих напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, що на 4,4% більше показника за 2012 рік.