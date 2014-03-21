ЗАЗ за рік збільшив прибуток майже у 6 разів

Найбільший український виробник легкових автомобілів Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ, м. Запоріжжя), що входить в найбільшу корпорацію "УкрАВТО", в 2013 році збільшив чистий прибуток у порівнянні з 2012 роком у 5,8 разу - до 2,61 млн грн з 448 тис. грн.

Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

При цьому показник виручки підприємства за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2013 році порівняно з 2012 роком збільшилася на 4,4% - до 3,96 млрд грн з 3,79 млрд грн. Поточні зобов'язання зросли майже вдвічі - до 1,24 млрд грн, а довгострокові зобов'язання скоротилися на 29,6% - до 987,68 млн грн.

Сумарна дебіторська заборгованість заводу за 2013 рік склала 1,45 млрд грн, що на 28,4% більше показника 2012 року.

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Як повідомляв УНІАН, Запорізький автомобілебудівний завод в 2012 році отримав чистий прибуток у розмірі 448 тис. грн проти 54,5 млн грн чистого збитку в 2011 році.

"ЗАЗ" у 2013 році скоротив випуск автомобілів на 47% у порівнянні з 2012 роком - до 22 695 авто, а також скоротив експорт автомобілів в 3,6 разу в порівнянні з 2012 роком - до 5 936 авто.

Довідка УНІАН. Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ, м. Запоріжжя) - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить в корпорацію «УкрАВТО».

Корпорація «УкрАВТО», яка контролюється народним депутатом Таріелом Васадзе, є генеральним імпортером та офіційним дилером більше 20 автомобільних брендів, що володіє повним циклом власного виробництва. Корпорація володіє контрольним пакетом акцій ЗАТ "ЗАЗ", польського автозаводу FSO. У структуру корпорації входить більше 400 автосервісних підприємств у всіх містах України.