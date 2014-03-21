ЄС протягом місяця може зняти обмеження для українських товарів

Україна і Європейський Союз готують рішення про спрощену процедуру експорту українських товарів, що дозволить вже впродовж місяця зняти обмеження на поставки вітчизняної продукції на ринок ЄС.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак у ефірі одного з телеканалів, повідомляє Департамент інформації і комунікацій з громадськістю і ЗМІ Секретаріату Кабміну.

«Думаю, це (зняття обмежень на ввезення товарів до ЄС – УНІАН) може відбутися вже впродовж місяця, – сказав Семерак. – Уряд веде переговори з іншою частиною світу про поставки товарів вітчизняного виробництва, оскільки світ складається не тільки з Росії».

За словами Семерака, вихід на європейські ринки на перших етапах зажадає від українських виробників максимальної переорієнтації на європейські стандарти. «Але, думаю, це тільки стимулює українських підприємців робити свою продукцію більш якісною», – наголосив міністр.

При цьому він запевнив, що уряд всебічно допомагатиме всім українським виробникам перейти на нові стандарти якості.

«Для українського уряду українська економіка не має політичного забарвлення», – наголосив Семерак.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у п'ятницю в Брюсселі прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і глави держав і урядів Європейського Союзу урочисто підписали політичну частину Угоди про асоціацію України з ЄС. Як відзначив за підсумками церемонії Яценюк, після президентських виборів Україна буде готова підписати економічну частину угоди. Поки що, за словами голови уряду, було ухвалено рішення підписати політичну складову і одержати відкритий ринок для українських товарів.

Довідка УНІАН. Експорт України до країн ЄС за підсумками 2013 року вийшов на друге місце в загальному обсягу експорту і становив більш як 17 млрд дол.