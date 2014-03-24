Активність у промисловості Китаю продовжує падати

Попередній індекс менеджерів із закупівель (PMI), що розраховується Markit/HSBC, упав у березні до восьмимісячного мінімуму 48,1 пункту з лютневого остаточного значення 48,5 пункту. Індекс із січня тримається нижче позначки в 50 пунктів, що відокремлює скорочення від зростання, повідомляє Reuters.

Показники виробництва та нових замовлень покращилися, але кількість нових експортних замовлень зросла вперше за чотири місяці, вказуючи на те, що спад був викликаний, мабуть, слабким внутрішнім попитом.

"Зазвичай у березні PMI відновлюється, оскільки після китайського Нового року активність повертається, але цей PMI розчаровує, - сказала Вей Яо з Societe Generale. - Уряду, можливо, доведеться застосовувати якісь підтримуючі заходи".

"Я думаю, спад ще не закінчено, і ми очікуємо, що уповільнення продовжиться у другому кварталі", - додала вона.

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Індекс PMI Markit/HSBC охоплює більше дрібних і приватних компаній, ніж офіційний індекс, який в основному оцінює стан великих і державних компаній та продемонстрував невелике зростання у перші два місяці року.

Остаточні значення офіційного та неофіційного виробничого PMI за березень будуть опубліковані 1 квітня.