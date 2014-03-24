Турчинов знову змінив в. о. гендиректора «Укроборонпрому»

Виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов призначив Юрія Терещенка тимчасовим виконуючим обов'язки генерального директора державного концерну «Укроборонпром».

Текст відповідного указу розміщений на президентському сайті.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня 2014 року Турчинов звільнив Сергія Громова з посади гендиректора державного концерну “Укроборонпром”.

11 березня Турчинов призначив Валентину Дрозд виконуючою обов'язки гендиректора «Укроборонпрому».

14 березня Турчинов призначив Сергія Аверченка виконуючим обов'язки гендиректора "Укроборонпрому".

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Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входить 134 підприємства ОПК України (125 державних та казенних, а також 9 акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких передані концерну).

