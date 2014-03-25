Поставки товарів з України до Білорусі знизилися майже на 40%

Обсяг поставок українських товарів до Білорусі в січні 2014 року скоротився порівняно з січнем 2013 року на 38,5%, повідомили УНІАН у прес-службі Національного статистичного комітету Білорусі.

Так, згідно зі статистичними даними, у січні нинішнього року в Білорусі було поставлено українських товарів на 94,5 млн дол. (у січні 2013 року - на 153,7 млн дол.). Зниження відбулося практично за всіма основними товарними позиціями.

Також поставки з України в Білорусь в січні 2014 року скоротилися порівняно з груднем 2013 року - на 41,6%.

До того ж, постачання білоруських товарів до України за цей період знизилося не так суттєво.

Так, у січні 2014 року Білорусь поставила до України товарів на 294,3 млн дол. (на 6,3% менше порівняно з січнем 2013 року). Порівняно з груднем 2013 року обсяг поставок знизився на 18,8%.

Довідка УНІАН. Україна є одним з ключових торговельних партнерів Білорусі. У 2013 році товарообіг двох країн становив 6,25 млрд дол. За величиною товарообігу Україна посіла друге місце в списку майже з 180 країн, з якими торгувала минулого року Білорусь.

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У торгівлі з Україною Білорусь має стійке позитивне сальдо, яке є наслідком того, що імпорт з Білорусі до України (у 2013 році він становив 4,2 млрд дол.) перевищує експорт українських товарів до Білорусі (2,06 млрд дол.). Майже 70% білоруського імпорту до України в 2013 році припало на нафтопродукти.

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