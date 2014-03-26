Одеський припортовий завод за рік збільшив збиток майже в 10 разів

Одне з найбільших хімічних підприємств України «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) у 2013 році збільшив чистий збиток в 9,8 разу в порівнянні з 2012 роком до 1,144 млрд грн з 116,1 млн грн.

Про це завод повідомив в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

При цьому показник виручки заводу за звітний період не вказується.

Загальна кількість активів підприємства на 1 січня 2014 року порівняно з 1 січня 2013 року зросла на 23% - до 2,752 млрд грн. Поточні зобов'язання збільшилися у 8 разів - до 2,059 млрд грн, при цьому довгострокових зобов'язань підприємство не має.

Кількість працівників підприємства на початок поточного року становила 4 037 осіб проти 4 025 осіб роком раніше.

Як повідомляв УНІАН, «Одеський припортовий завод» в 2012 році отримав чистий збиток у розмірі 116,1 млн грн, тоді як в 2011 році чистий прибуток склав 336,1 млн грн.

У 2011 році ОПЗ отримав чистий прибуток у розмірі 336,133 млн грн проти чистих збитків в 87,169 млн грн роком раніше.

Довідка УНІАН. “Одеський припортовий завод” (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.