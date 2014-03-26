Крюківський вагонзавод за рік заробив 339,3 млн гривень

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) у 2013 році порівняно із 2012 роком, скоротив чистий прибуток в 2,3 разу, або на 431,6 млн грн - до 339,3 млн грн.

Про це сказано в повідомленні підприємства.

Згідно з повідомленням, станом на 1 січня поточні зобов'язання підприємства становили 1,281 млрд грн, довгострокові зобов'язання - 298,67 млн грн, сумарна дебіторська заборгованість - 714,13 млн грн.

Нагадаємо, Крюківський вагонобудівний завод у 2012 році збільшив чистий прибуток на 20% у порівнянні з 2011 роком - до 770,98 млн грн.

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Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу.

Крюківський вагонобудівний завод є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

У 2013 році завод збільшив випуск вантажних вагонів на 48% - до 5 316 шт., а пасажирських збільшив на 7,2% - до 74 шт.

