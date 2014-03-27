Метінвест направить 31 млн гривень на розвиток Маріуполя

Як повідомляє прес-служба, чотиристоронню угоду підписано у вівторок міським головою Юрієм Хотлубеем, гендиректором групи "Метінвест" Юрієм Риженковим, гендиректором ММК ім. Ілліча Юрієм Зінченком та гендиректором"Азовсталі" Енвером Цкітішвілі.

Гендиректор "Метінвест Холдингу" в ході презентації угоди зазначив, що фінансування буде збільшено на 8 млн грн: "Це 23 млн грн, які були у 2013 році, плюс 8 млн грн на програму оновлення міського транспорту - плануємо придбати нові автобуси спільно з міською владою".

Риженков додав, що група працює над покращенням екологічної ситуації в місті. При цьому він підкреслив, що "Метінвест" як соціально відповідальна компанія продовжує займатися питаннями екології та соціальної сфери, незважаючи на складну економічну і політичну ситуацію в країні. За його словами, "Метінвест" займається металургією "давно і серйозно", про що свідчить і ставлення до людей в місцях присутності підприємств групи. Зокрема, за п'ять років більш ніж 100 млн грн спрямовано на міські соціальні програми.

У свою чергу, Хотлубей зазначив, що завдяки угодам ситуація в Маріуполі стабільна, незважаючи на падіння виробництва. "Допомога "Метінвесту", ММК ім. Ілліча та "Азовсталі" дозволила зберегти стабільність у місті", - констатував міський голова, додавши, що середня зарплата на ММК ім. Ілліча вище на 1 тис. грн порівняно з середньою по Маріуполю, на "Азовсталі" - на 1,6 тис. грн вище.

Гендиректор ММК ім. Ілліча повідомив, що у 2013 році в рамках угоди з Маріуполем на соцпрограми було направлено 11,6 млн грн, здійснювалися й інші спільні проекти.

За словами керівника "Азовсталі", у 2013 році на міські програми було витрачено понад 12 млн грн. У 2014-му планується направити 15,1 млн грн, а також профінансувати придбання автобусів у загальній кількості 12-14 од. "Сума за угодою на 2014 рік збільшена на 30% порівняно з минулим роком, щоб Маріуполь розвивався", - резюмував Хотлубей.

Як повідомлялося, "Метінвест" ухвалив рішення про додаткові заходи для поліпшення екологічної ситуації в Маріуполі, де розташовані його найбільші металургійні комбінати "Азовсталь" та ММК ім.ілліча. За п'ять років група вклала у розвиток міст присутності підприємств 326 млн грн.

Довідка УНІАН. "Метінвест" є вертикально інтегрованою гірничовидобувною групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції із сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Група складається з видобувних і металургійних підприємств, що знаходяться в Україні, Європі й США та має мережу продажів із охопленням усіх ключових світових ринків.

Основними акціонерами групи "Метінвест" є ПАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) (71,25%) і група компаній "Смарт-холдинг" (23,75%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".