Кабмін пропонує подвоїти рентну плату за видобуток корисних копалин

«Ми збільшуємо оподаткування великого монопольного бізнесу. Удвічі буде підвищена рента за користування корисними» копалини», - сказав Яценюк.

За його словами, це збільшення стосуватиметься більшості підприємств, які належать членам Партії регіонів, які на момент виступу прем'єра залишили будівлю парламенту, і бізнес яких використовує значні обсяги копалин.

«Ми чудово розуміємо, що зараз буде піднято крик, що закриватимуться підприємства, скорочуватимуться робочі місця. Я відповідально заявляю: за кожну цифру я готовий відповідати", - підкреслив прем'єр-міністр.

Він також запевнив, що збільшення рентної плати не вплине на конкурентоспроможність українського гірничодобувного комплексу, оскільки ці тарифи сформовані відповідно до тих, які діють на конкурентних ринках, зокрема в Росії.

Крім того, прем'єр повідомив, що буде підвищена і рентна плата за нафту і газовий конденсат.

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«Ми піднімаємо плату за нафту і за газовий конденсат. Державна монополія або компанії, де держава володіє 50 плюс 1%, мають також поділитися з Україною», - сказав Яценюк.

За його словами, більшість підприємств, що використовують корисні копалини, мають значний запас фінансової міцності, тому дане підвищення не вплине на їх фінансові показники.