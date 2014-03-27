Кабмін пропонує подвоїти рентну плату за видобуток корисних копалин

10:58, 27 березня 2014
Промисловість
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Кабінет міністрів України ініціює дворазове збільшення рентної плати за видобуток корисних копалин, які в значних обсяг використовує великий монопольний бізнес, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи в парламенті у четвер.

Рентна плата за нафту і газовий конденсат зросте

«Ми збільшуємо оподаткування великого монопольного бізнесу. Удвічі буде підвищена рента за користування корисними» копалини», - сказав Яценюк.

За його словами, це збільшення стосуватиметься більшості підприємств, які належать членам Партії регіонів, які на момент виступу прем'єра залишили будівлю парламенту, і бізнес яких використовує значні обсяги копалин.

«Ми чудово розуміємо, що зараз буде піднято крик, що закриватимуться підприємства, скорочуватимуться робочі місця. Я відповідально заявляю: за кожну цифру я готовий відповідати", - підкреслив прем'єр-міністр.

Він також запевнив, що збільшення рентної плати не вплине на конкурентоспроможність українського гірничодобувного комплексу, оскільки ці тарифи сформовані відповідно до тих, які діють на конкурентних ринках, зокрема в Росії.

Крім того, прем'єр повідомив, що буде підвищена і рентна плата за нафту і газовий конденсат.

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«Ми піднімаємо плату за нафту і за газовий конденсат. Державна монополія або компанії, де держава володіє 50 плюс 1%, мають також поділитися з Україною», - сказав Яценюк.

За його словами, більшість підприємств, що використовують корисні копалини, мають значний запас фінансової міцності, тому дане підвищення не вплине на їх фінансові показники.

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