Прем’єр поїде радитися з шахтарями щодо дотацій держшахтам

Кабінет Міністрів України на тлі масштабних скорочень витрат державного бюджету має намір у цьому році зберегти дотації вугільних підприємств практично на рівні, закладеному в бюджеті на 2014 рік, скоротивши їх до 12 млрд грн з 13 млрд грн, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи в парламенті у четвер.

«Мі зараз на цьому етапі ухвалюємо рішення з 13 мільярдів підтримки залишити 12», - заявив Яценюк.

«Один поважаний представник зі сходу, який все своє життя пропрацював у вугільній галузі, звернувся лише з одним, що з 13 мільярдів гривень, які йдуть на так звані дотації для вугільної галузі, він вважає, що 10 розкрадаються, а тільки 3 надходять до шахтарів. І за нашими підрахунками так дійсно відбувається», - сказав він.

При цьому прем'єр-міністр відзначив, що якщо закрити всі державні шахти, звільнити всіх шахтарів і сказати їм, щоб не ризикували своїм життям і не спускалися в забій, то розділивши всі дотації між шахтарями, їх сума становитиме по 80 тис. грн кожному.

«Тому зараз політично ми вирішили залишити 12 мільярдів як резерв. Я поїду до Донецька, зустрінуся зі всіма шахтарями, покажу їм ці цифри, прийду до вас до парламенту і скажу, скільки з 12 мільярдів ми віддамо безпосередньо шахтарям, а скільки з цієї суми буде знято і відправлено до бюджету на розвиток депресивних регіонів і на створення робочих місць", - наголосив Яценюк.

При цьому він повідомив, що на даний момент не можна скорочувати дотації для вугільних підприємств удвічі, оскільки через це представники опозиційних сил можуть вивести шахтарів на страйки, що сприятиме і без того значній дестабілізації економічної та політичної ситуації в країні.

Як повідомляв УНІАН, державні вугільні шахти України за 2013 рік збільшили збитки від випуску товарної продукції на 27% - до 15,128 млрд грн, порівняно з 11,955 млрд грн збитків за 2012 рік.

Наприкінці 2013 року Кабінет міністрів України в бюджеті на 2014 рік передбачив на підтримку і часткове покриття витрат державних вугледобувних підприємств 13,3 млрд грн.

У документі зазначалося, що такий обсяг фінансування дозволить виконати норми Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" і забезпечить своєчасність виплати заробітної плати шахтарям і виконання зобов'язань щодо сплати за спожиту електричну енергію.

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