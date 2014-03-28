США припинили видачу ліцензій на експорт оборонних товарів до Росії

Бюро промисловості та безпеки США припинило видачу дозволів на експорт або реекспорт продукції до Росії.

У зв'язку з кримським кризою США вже протягом майже місяця перешкоджають експорту небезпечних вантажів до Росії. Як пише журнал Foreign Policy, відповідні дозволи не видає Бюро промисловості та безпеки США (Bureau of Industry and Security, BIS).

У четвер, 27 березня, це відомство повідомило на своєму сайті, що з 1 березня припинена видача ліцензій, які дозволяють експорт або реекспорт продукції до Росії. "Ця практика буде продовжуватися надалі до особливого розпорядження", - йдеться в повідомленні BIS, передає «Німецька хвиля».

За відомостями Foreign Policy, в 2013 році США експортували до Росії вибухові речовини та лазерні прилади загальною вартістю 1,5 мільярда доларів.

Нагадаємо, президент США Барак Обама в черговий раз попередив, що санкції проти Москви будуть розширені, якщо вона не змінить курсу в конфлікті навколо Криму, передає агентство dpa.

Тим не менш, він продовжує сподіватися, що Росія повернеться на шлях дипломатії і буде співпрацювати з усіма сторонами, аби вирішити кризу в Україні мирним шляхом, заявив американський лідер в Римі після зустрічі з прем'єр-міністром Італії Маттео Ренці.



