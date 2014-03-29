"Укроборонпром" припинив постачання зброї до Росії

Держконцерн "Укроборонпром" припинив постачання зброї і військової техніки до Російської Федерації. Про це в статті для ZN.UA пише т.в.о. генерального директора концерну Юрій Терещенко.

"Питання, на яке слід відповісти - військово-технічне співробітництво з Російською Федерацією. Вже сьогодні із зрозумілих причин до Росії не поставляються зброя і військова техніка. До моменту деескалації конфлікту наші відносини залишаться в замороженому стані. Так, ми понесемо економічні втрати, але хіба розумно озброювати армію супротивника?", - пише Терещенко.

"Переконаний, що наші відносини з РФ, зокрема у сфері економічного і військово-технічного співробітництва, заслуговують розгляду та прийняття рішення на вищому державному рівні, у Раді національної безпеки і оборони України", - вважає він.

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Як повідомляв УНІАН, виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов призначив Юрія Терещенка тимчасовим виконуючим обов'язки генерального директора державного концерну «Укроборонпром».

Текст відповідного указу розміщений на президентському сайті.

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