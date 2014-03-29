Меткомбінат ім. Ілліча за рік скоротив витрати на 75 млн гривень

Один з найбільших українських виробників металургійної продукції - Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, що входить до гірничо-металургійної групи «Метінвест», у 2013 році зменшив витрати на закупівлю енергоносіїв на 75 млн грн за рахунок впровадження енергоефективних проектів у виробництві, йдеться в повідомленні підприємства.

Серед основних досягнень підприємства за минулий рік - впровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до міжнародних стандартів ISO 50001:2011. Нововведення дозволяє планомірно знижувати споживання енергії і регламентує впровадження заходів, спрямованих на зменшення шкідливого впливу виробництва на довкілля.

З метою підвищення енергоефективності виробництва на ММК імені Ілліча функціонують цехові комісії з енергозбереження. Їх завдання - виявлення і запобігання втрат паливно-енергетичних ресурсів.

У 2013 році на ММК ім. Ілліча реалізовано низку великих енергозберігаючих заходів. Встановлення системи дистанційного регулювання витрати повітря на блок повітронагрівачів доменної печі №1 допомогла скоротити споживання природного газу на 1,1 млн куб. м. Це дозволило заощадити понад 4 млн грн. Завдяки модернізації запального горна агломашини №9 вдалося скоротити витрату природного газу на 266 тис. куб. м, що дає близько 1 млн грн економії. Оптимізація режимів роботи обладнання в кисневому цеху і на теплоелектроцентралях комбінату знизила витрати на закупівлю енергоресурсів на 25,5 млн грн.

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Завдяки введенню в експлуатацію установки пиловугільного вдування палива в горни доменних печей (ПВП) витрати скіпового коксу були зменшені на 24,5% у порівнянні з 2012 роком, і становили 395,4 кг/т. Окрім того, у 2013 році за рахунок освоєння технології ПУТ витрати природного газу на вдування в доменні печі становили 1,14 куб.м/т чавуну, що в 31 раз менша у порівнянні з 2012 роком (35,6 куб.м/т).

Як повідомляв УНІАН, «Метінвест» в 2014 році має намір направити на оновлення потужностей ММК ім. Ілліча близько 85 млн дол.

Довідка УНІАН. Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча входить до дивізіону сталі та прокату групи «Метінвест». Комбінат повного металургійного циклу виробляє плоский прокат і труби з вуглецевих, низьколегованих і легованих сталей різного призначення: гарячекатані плити і товсті листи, призначені для виготовлення труб магістральних трубопроводів, морських суден, посудин, що працюють під тиском, мостових конструкцій, інших металоконструкцій.

У 2013 році ММК ім. Ілліча збільшив виробництво металопрокату на 3,3% - до 4,2 млн тонн, чавуну - на 12%, до 5,1 млн тонн, при цьому виплавка сталі скоротилася на 2,1% - до 5 млн тонн.

За підсумками 2013 року комбінат збільшив чистий збиток на 5,3% порівняно з 2012 роком до 2,930 млрд грн.

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.