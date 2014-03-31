Росія скоротила купівлю українських вагонів на 85%

У результаті на тлі загальної стагнації вагонного ринку виробництво українських заводів впало на 85% через відсутність експортних контрактів. Місце постачальників з України давно розраховували зайняти вітчизняні заводи, але виробництво більшості з них, за винятком найбільших гравців, теж продовжує падати, пише "Коммерсант".

Виробництво вантажних вагонів у СНД у січні-лютому знизилося на 24%, до 11 тис. штук, випливає з даних агентства "Infoline-Аналітика". Найбільше (на 76%) впав випуск українських заводів, орієнтованих в основному на експорт до Росії. Падіння торкнулося майже всіх: "Азовмаша" (на 85%), Крюківського вагонобудівного заводу (на 80,6%), Стахановського вагонобудівного заводу (на 81,9%).

Різке падіння виробництва вагонів в Україні пов'язане з втратою російського ринку через погіршення взаємин між двома державами, пояснює голова "Infoline-Аналітика" Михайло Бурмістров. За його словами, усього в 2014 році з України було експортовано лише 700 вагонів, на 85% нижче, ніж у 2013 році. У грошовому вираженні зниження ще сильніше - на 88,5%, до $40,1 млн, оскільки середня ціна на експорт за один вагон знизилася з $75 тис. до $57 тис. Основними покупцями українських вагонів досі були "ВЕБ-Лізинг", Державна транспортна лізингова компанія, "Трансфін-М" і оператори - "Спецэнерготранс", "Імпром", Федеральна вантажна компанія. Утім, джерела на ринку запевняють, що зниження обсягів закупівель українських вагонів пов'язано насамперед із загальним перенасиченням вагонного ринку". Гендиректор "Спецэнерготранса" Максима Мироненко теж підтвердив, що закупівлі в українських заводів були припинені "не з політичних причин", а в зв'язку з відсутністю необхідності поповнення парку в умовах надлишку вагонів.

Втім, виробництво більшості російських вагонобудівників теж падає. Виняток становили лише найбільші заводи - державний Уралвагонзавод (УВЗ) і Тихвинський вагонобудівний завод (ТВСЗ) Олександра Несиса, обсяги виробництва яких зросли на 9,9% і 52,9%. Але основну частину їхньої продукції купили афілійовані з ними "УВЗ-Логістик" та Rail 1520. Невелике зростання в 1,5% показав і "Рузхиммаш", який входить в "Російські машини" Олега Дерипаски.