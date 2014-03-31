Обсяг реалізації промпродукції в Україні знизився

За інформацією Держстату, обсяг реалізації промпродукції в переробній промисловості, на яку в звітному періоді припадало 59,4% всього обсягу реалізації, становив 101,174 млрд грн, що на 7,8%, або на 8,575 млрд грн, менше, ніж роком раніше.

Обсяг реалізації в постачанні електроенергії, газу і кондиціонованого повітря (26,2% загального обсягу) становив 44,680 млрд грн, що на 0,6%, або на 271,1 млн. грн, більше обсягу за аналогічний період минулого року.

У видобувній промисловості та розробці кар'єрів (13,7%) обсяг реалізації становив 23,380 млрд грн, що на 10,4%, або на 2,201 млрд грн, більше за аналогічний торішній показник.

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Найбільший обсяг реалізованої продукції припадає на Дніпропетровську область – 30,185 млрд грн, Донецьку область – 29,546 млрд грн, Київ – 11,760 млрд грн і Полтавську область – 10,663 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг реалізації промпродукції в Україні в січні 2014 року становив 81,939 млрд грн, що на 3,896 млрд грн, або на 4,5%, менше обсягу за січень 2013 року.

У 2013 році обсяг реалізації промпродукції в Україні становив 1,109 трлн грн, що на 6,787 млрд грн, або на 0,62%, більше обсягу 2012 року.