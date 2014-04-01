General Motors оголосив про відкликання з ринку понад 1,5 млн авто

Американський автовиробник General Motors оголосив про відкликання з ринку США та інших країн понад 1,5 млн машин. Компанії належить усунути несправність, яка може призвести до раптового припинення роботи гідропідсилювача керма, пишуть "Ведомости".

Відкликання торкнеться моделей Chevrolet Malibu, Chevrolet Malibu Maxx, Chevrolet HHR, Chevrolet Cobalts, Saturn Aura і Saturn Ion Pontiaс G6, вироблених у 2004-2010 рр. Близько 1,3 млн дефектних автомобілів були продані в США, ще 200 000 - на ринках інших країн.

З лютого 2014 р. концерн відкликав вже більше 6 млн автомобілів. Близько 2,6 млн машин довелося відкликати через проблеми з замком запалювання. За офіційними даними, несправність стала причиною 12 смертей. Резонанс навколо компанії змусив її створити новий пост віце-президента, відповідального за питання безпеки і відкликання автомобілів.

Концерн очікує, що втрати від відкликання автомобілів в I кварталі 2014 р. складуть $750 млн.