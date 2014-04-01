Крюківський вагонзавод за рік скоротив прибуток у 2,3 разу

Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ, Кременчук, Полтавська обл.) у 2013 році скоротив чистий прибуток у порівнянні з 2012 роком у 2,3 разу - до 339,38 млн грн з 781,59 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До того ж показник виручки підприємства за звітний період не зазначається.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2013 році порівняно з 2012 роком збільшилася на 11,9% - до 4,35 млрд грн. Поточні зобов'язання збільшилися на 29,5% - до 1,28 млрд грн, довгострокові зобов'язання також зросли в 4,2 разу - до 298,67 млн грн.

Сумарна дебіторська заборгованість заводу за 2013 рік становила 714,13 млн грн, що на 34,8% менше показника 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, Крюківський вагонобудівний завод в 2013 році збільшив випуск вантажних вагонів у порівнянні з 2012 роком на 48% - до 5316 шт., а пасажирських збільшив на 7,2% - до 74 шт.

КВБЗ у 2014 році планує зменшити випуск вантажних вагонів на 25%, або 1361 шт. порівняно з 2013 роком - до 4 тис. шт., а пасажирських-на 28%, або 21 шт. - до 53 вагонів.

Довідка УНІАН. ПАТ ”Крюківський вагонобудівний завод” випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення ”Укрзалізниці”. Продукція заводу поставляється у понад 20 країн світу. Крюківський вагонобудівний завод є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

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