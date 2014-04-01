Україна за квартал знизила виробництво сталі на 9%

В Україні у січні-березні, за оперативними даними, виробництво сталі скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 9% - до 7,52 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

За даними об'єднання, виробництво загального металопрокату скоротилося на 8% - до 6,73 млн тонн, виплавка чавуну зменшилася на 3%, до 7,04 млн тонн.

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Обсяги виробництва коксу в січні-березні зменшилися на 4% - до 4,26 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році метпідприємства виробили 29,116 млн тонн чавуну, що на 2% більше, ніж у 2012 році, 32,675 млн тонн сталі (101%) і 29,031 млн тонн загального прокату (100%). Виробництво коксу становило 17,596 млн тонн (93%).