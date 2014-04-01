"Нафтогаз" хоче прив'язати ціну газу для промисловості до курсових коливань

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вважає недостатнім рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, підвищити ціну на газ для промисловості в другому кварталі 2014 року до 4,020 тис. грн за тисячу кубометрів, оскільки таке підвищення не враховує курсові коливання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

За його словами, ціна на газ для промисловості повинна становити не менш як 4,600 тис. грн за тисячу кубометрів.

«Ми категорично не згодні з таким підходом до формування ціни. Вважаємо її некоректною, - сказав Коболєв. – Якщо ми уявимо, що курс буде близько 11 грн (курс долара - УНІАН), то ціна газу, який купуватимуть у "Газпрому" і який я продаватиму, становитиме близько 360 дол.».

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Він звернув увагу, що за підрахунками «Нафтогазу», в 1-му кварталі 2014 року компанія недоотримала близько 2 млрд грн лише через валюті коливання. В зв'язку з цим, у "Нафтогазі" вважають за необхідне закласти курсові коливання в ціну газу для промспоживачів на другий квартал. «Враховуючи нинішнє зростання курсу долара і підвищення ціни на російський газ, ціна для промспоживачів повинна становити близько 4 600 грн за тисячу кубометрів», - сказав Коболєв.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), у зв'язку з очікуваним підвищенням більш ніж на третину ціни на газ, який імпортується з Росії, ухвалила рішення підвищити з 1 квітня 2014 року граничну ціну на газ для промислових споживачів на 29% - до 4 020 грн за тисячу кубометрів і для державних установ – на 64%, до 4 020 грн за тисячу кубометрів.