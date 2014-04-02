«АвтоКрАЗ» збільшив виробництво автомобілів на 73%

Компанія «АвтоКрАЗ» (Кременчук, Полтавська обл.) в січні-березні збільшила виробництво автомобілів на 73%, або на 81 одиницю у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 192 штук, йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, на головному конвеєрі «АвтоКрАЗу» в березні вироблено 67 автомобілів.

«АвтоКрАЗ» продовжує нарощувати обороти, планомірно демонструючи обсяги виробництва і продажів. У березні в усіх напрямках виробничої діяльності підприємства простежується позитивна динаміка зростання: всього вироблено товарної продукції на 60, 7 млн грн. Темп росту до лютого - 108,7%. З головного конвеєра Кременчуцького автозаводу зійшло 67 автомобілів. У загальному обсязі вироблених в березні машин частка бортових склала 43%, шасі - 54%, сортиментовозів - 3%. Всі виготовлені автомобілі призначалися для експорту», - сказано в повідомленні.

На підприємстві також зазначили, що на 82,7%, порівняно з першим кварталом минулого року, зріс обсяг продажів. Всього споживачеві з початку року відвантажено 201 автомобіль.

«Збільшені за аналізований період обсяги виробництва за іншими напрямами діяльності автозаводу. Зокрема, обсяги продукції ливарного виробництва, порівняно з першим кварталом минулого року, зросли на 20,6%», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, "АвтоКрАЗ" в січні-лютому збільшив виробництво автомобілів в 2,7 разу, або на 88 автомобілів порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 125 штук.

Довідка УНІАН. ПАТ «АвтоКрАЗ» випускає 33 основних моделей і майже 260 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

«АвтоКрАЗ» у 2013 р. порівняно з 2012 р., збільшив випуск автомобілів на 15%, або на 31 одиницю - до 930 автомобілів.