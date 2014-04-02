Ціни на ліки після введення ПДВ не зростатимуть - Шлапак

Запровадження податку на додану вартість на імпорт і первинний продаж лікарських засобів у розмірі 7% не призведе до збільшення цін на лікарські препарати, заявив міністр фінансів Олександр Шлапак під час брифінгу в Києві.

«Ми зможемо втримати ситуацію за рахунок зниження рентабельності тих, хто на цьому серйозно заробляв, і втримати ціну в аптеках на ліки на тому рівні, який є. Я переконаний, що ціни на ліки, які продаються в наших аптеках, не збільшаться», - сказав Шлапак.

Міністр пояснив, що імпортні ліки завозилися посередниками на територію України з 300-відсотковою рентабельністю, при цьому вони були звільнені від сплати ПДВ. Українські виробники, за словами Шлапака, були змушені закладати всі складові в собівартість продукції, адже ПДВ їм не відшкодовується.

«Це призводить до того, що ми фактично не маємо на сьогодні іноземних інвестицій в медичну галузь», - сказав він.

При цьому міністр зазначив, що уряд вживатиме відповідних заходів щодо тих постачальників продукції, які намагатимуться підвищити ціни на ліки.

«З тими, хто поводитиметься в цьому сенсі нахабно, намагаючись таким чином покарати і населення, і уряд, я думаю, у нас знайдеться можливість відповідним чином з ними переговорити», - сказав Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, згідно із Законом «Про запобігання фінансовій катастрофі», який опубліковано в газеті «Голос України» і який набув чинності 1 квітня, запроваджується ПДВ у розмірі 7 % на операції з поставок ліків.

За оцінками асоціації «ФармУкраїна», запровадження податку на додану вартість на лікарські засоби в Україні може призвести до суттєвого подорожчання медикаментів і навіть колапсу фармацевтичного ринку країни.

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