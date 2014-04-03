У Донецькій області не закриватимуть збиткові шахти - Тарута

У Донецькій області збиткові вугільні шахти закривати не будуть, а буде прийнята ефективна програма з їх оздоровлення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, про це заявив 2 квітня голова Донецької ОДА Сергій Тарута на зустрічі з промисловцями і підприємцями в Горлівці.

Губернатор зазначив, що сьогодні в Донецькій області «ніхто не збирається закривати збиткові шахти, а навпаки, для допомоги таким підприємствам необхідно прийняти ефективну програму з їх оздоровлення».

Тарута також підкреслив, що у держбюджеті України цього року закладені всі необхідні кошти, у тому числі і на надання дотацій збитковим шахтам.

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Голова облдержадміністрації нагадав, що в ході своєї недавньої зустрічі з керівниками вугільних підприємств регіону підняли низку питань щодо проблем розвитку галузі, зокрема, питання протидії незаконному видобутку вугілля, яка створює серйозні проблеми зі збутом продукції державним і приватним шахтам.

Так, регіональна влада дала один місяць тим, хто бажає легалізувати свою діяльність, щоб вона відповідала критеріям роботи малих шахт. Після закінчення цього терміну всі нелегальні місця вуглевидобутку в області будуть ліквідовані", - сказав Тарута.

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