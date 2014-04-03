Суд Таджикистану конфіскував у Фірташа підприємство "Гулістон"

Економічний суд Душанбе в середу, 2 квітня, прийняв рішення про конфіскацію ЗАТ "Гулістон", головним акціонером якої є український бізнесмен Дмитро Фірташ.

Як передає РІА "Новости", про це повідомив журналістам адвокат Исхок Табаров.

"Фірташу у даному ЗАТ належить 95% акцій, решта 5% - синові Зайда Саїдова - Хайрулло", - сказав він. Екс-міністр промисловості, лідер незареєстрованої партії "Новий Таджикистан" Саїдов у лютому поточного року був засуджений на 26 років позбавлення волі за п'ятьма статтями КК, в тому числі і за економічні злочини.

ЗАТ "Гулістон" виробляє одяг з бавовняної та джинсової тканини під брендом Winguardia, велика частина якої експортується.

Табаров, який представляв у суді інтереси Хайрулло Саїдова, зазначив, що судовий процес проходив без участі Фірташа і його представників, хоча, за його словами, повістку-повідомлення надіслано двічі.

АТ "Гулістон" конфісковано за позовом агентства по боротьбі з корупцією та з фінансового контролю, яке заявило, що при приватизації майна тоді швейної фабрики "Гулістон" були порушені закони країни.

Антикорупційне відомство в середині березня звернулося в столичний економічний суд з позовом про визнання недійсним договору про створення СП ЗАТ "ТаджикАзот", 75% акцій якого належать компанії Фірташа "Хайрок Холдинг Лімітед". СП "Таджик Азот" було створено у грудні 2012 року на базі ВАТ "Азот", і розташоване в місті Сарбанд, що в 110 кілометрах на південь від Душанбе. Підприємство спеціалізується на випуску азотних добрив для сільського господарства.

За підсумками перевірки антикорупційного відомства з'ясувалося, що збиток державі від діяльності основного співвласника підприємства склав близько двох мільйонів доларів. При створенні СП Дмитро Фірташ подав лише частину коштів від необхідної суми в статутний фонд заводу.

Пізніше ці кошти, за даними агентства, були витрачені на придбання акцій двох інших промислових підприємств Таджикистану - ЗАТ "Абрешим" в Худжанді і ЗАТ "Гулістон" в Душанбе, що суперечить законам Таджикистану.