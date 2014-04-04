«Метінвест» за рік заробив $392 млн

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній «Метінвест» у 2013 році скоротила чистий прибуток на 12% у порівнянні з 2012 роком - до 392 млн дол. з 445 млн дол.

Про це йдеться в аудованих фінансових результатах компанії за 2013 рік, складених за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Виручка від реалізації продукції групи у 2013 році порівняно з 2012 роком збільшилася на 2% - до 12,807 млрд дол.

Показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування відсотків, сплати податків і амортизаційних відрахувань (EBITDA), «Метінвесту» за 2013 рік збільшився на 15% - до 2,291 млрд дол.

Рентабельність EBITDA в 2013 році збільшилася до 18% проти 16% роком раніше.

Капітальні інвестиції компанії за 2013 рік знизилися на 2% - до 747 млн дол.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг позикових коштів «Метінвесту» станом на 31 грудня 2013 року збільшився на 1% і склав 4,308 млрд дол., чистий борг групи скоротився на 6% - 3,525 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Метінвест» в 2012 році отримала чистий прибуток у розмірі 435 млн дол., що на 77% менше, ніж роком раніше.

Група в середині листопада 2013 року залучила предеспортну кредитну лінію на суму 300 млн дол. терміном на п'ять років, яка буде спрямована на фінансування програми капітальних інвестицій «Метінвесту» і загальних корпоративних цілей.

Довідка УНІАН. Група «Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним із найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі.

У металургійний дивізіон компанії входять 11 підприємств, серед яких українські: меткомбінат «Азовсталь», Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча, Єнакіївський металургійний завод, Харцизький трубний завод, а також Авдіївський коксохімічний завод.

До складу гірничодобувного дивізіону входять підприємства з виробництва залізорудної і флюсодоломітної сировини: Північний, Інгулецький, Центральний гірничо-збагачувальні комбінати та Комсомольське рудоуправління, а також вуглевидобувні підприємства: «Краснодонвугілля» і United Coal Company (США).

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.