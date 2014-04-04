Яценюк буде вчити промисловців, як увійти у "відкриті двері ЄС"

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав промисловців бути готовими до одностороннього відкриття європейського ринку через місяць і доручив Міністерству економіки і МЗС надати відповідні інструкції всім підприємствам країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк повідомив під час зустрічі з промисловцями і підприємцями.

"Європейський Союз в односторонньому порядку прийняв рішення про відкриття свого ринку для українських товарів. Це вікно у нас відкриється через місяць. Тому я прошу, щоб ми були готові до постачання продукції. Щоб не сталося так, що двері відкрили, а ми стали перед дверима і дивимося", - сказав Яценюк.

Прем'єр також звернувся до міністра економіки Павло Шеремета і в.о. міністра закордонних справ Андрія Дещиці, що "необхідно видати конкретні інструкції всім підприємствам України, які працюють з ЄС: що потрібно робити, щоб невідкладно поставляти продукцію в ЄС".

Яценюк зазначив, що все, що Україна може постачати за договором з ЄС, має "вже стояти на колесах".

Яценюк нагадав, що загальний обсяг додаткових надходжень, починаючи з дня відкриття ринку і до листопада, оцінюється в 500 млн євро. "Це ті гроші, які ми не можемо, а повинні заробити", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за заявою прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, яку він озвучив 2 квітня, Європейський ринок буде повноцінно відкритий для українських товарів і послуг з 15 травня.

На початку березня Яценюк зазначав, що Європейський Союз готовий в односторонньому порядку відкрити ринок ЄС для українських товарів, а також обіцяє надати фінансову допомогу в розмірі 15 млрд дол.

Потім Європейський Союз в односторонньому порядку ввів у дію положення Угоди про глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Україною, від яких Київ отримає 500 млн євро в рік. Дія угоди триватиме до 1 листопада 2014 року, оскільки до цієї дати має бути підписана економічна частина Угоди про асоціацію. В Україні підкреслювали, що економічна частина угоди може бути підписана після проведення президентських виборів в Україні і після проведення консультацій з бізнесом.