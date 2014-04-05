Boeing і General Electric відновлюють співпрацю з Іраном

Американські корпорації Boeing і General Electric отримали дозвіл Міністерства фінансів США на постачання запчастин в Іран, а також на капітальний ремонт старих авіаційних двигунів. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на агентство Рейтер.

"Компанія вступить в контакт з іранськими офіційними особами, аби визначити, які саме запчастини їм потрібні", - заявив агентству офіційний представник Boeing.

"Мова йде тільки про запчастини до старих літаків, проданих Ірану до революції 1979 року", - підкреслив представник корпорації. - Дозвіл Міністерства фінансів не поширюється на нові лайнери".

Зі свого боку офіційний представник General Electric Рік Кеннеді сказав, що його корпорації дозволено провести капітальний ремонт 18 авіаційних двигунів.

"Наступного тижня ми зустрінемося в Стамбулі з представниками основного іранського авіаперевізника Iranair, аби дізнатися, що їм потрібно", - підкреслив він.

У січні 2014 року між Іраном і "шісткою" міжнародних посередників був досягнутий компроміс. Тегеран зобов'язався протягом півроку припинити збагачення урану до 20% . У відповідь на це США почали послаблювати санкції, введені проти Ісламської республіки.

Раніше один високопоставлений іранський представник заявляв, що у випадку повного скасування санкцій Іран має намір закупити в США від 250 до 400 нових авіалайнерів.