Крюківський вагонзавод збільшив випуск вантажних вагонів на 77%

Крюківський вагонобудівний завод (р. Кременчук, Полтавська обл.) в січні-березні 2014 року збільшив випуск вантажних вагонів на 77,3%, або 1 433 вагона, порівняно з січнем-березнем 2013 року - до 420 одиниць.

Про це сказано в повідомленні підприємства, переданому в Кременчуцький міськвиконком.

Згідно з повідомленням, завод у січні-березні ц.р. не справив жодного пасажирського вагона.

У першому кварталі 2014 р. підприємство працювало 2-3 дні в тиждень.

Нагадаємо, Росія в вересні 2013 року призупинила для Крюківського вагонобудівного заводу дію сертифіката на вантажні вагони, а в жовтні частково відновила дію деяких сертифікатів.

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш ніж до 20 країн світу.

Крюківський вагонобудівний завод є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод у 2013 році збільшив випуск вантажних вагонів на 48% - до 5 316 шт., а пасажирських збільшив на 7,2% - до 74 шт.

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