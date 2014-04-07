В Україні знизилося споживання вітчизняного металопрокату

Споживання вітчизняного металопрокату в Україні за 2013 р. знизилося в порівнянні з аналогічним періодом 2012 р. на 8,2% - з 6,1 млн тонн до 5,6 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних підприємств «Металургпром».

За інформацією «Металургпрому», частка внутрішнього споживання вітчизняного металопрокату за вказаний період знизилася до 19,5% від загального виробництва, тоді як за підсумками 2012 р. цей показник становив 21,4%.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 р. метпідприємства України виробили 29,115 млн тонн чавуну, що на 2,1% більше показника 2012 р., 32,674 млн тонн сталі (на 1% більше) та 29,065 млн тонн загального прокату (на 0,3% більше).

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