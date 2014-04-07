Ціни виробників промпродукції в Україні за місяць зросли на 2,7%
11:43, 07 квітня 2014Промисловість
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З початку року ціни виробників зросли на 3%.
Ціни производителй промпродукції зросли / УЗ
В Україні ціни виробників промислової продукції в березні порівняно з лютим 2014 року зросли на 2,7%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
Згідно з повідомленням, у річному виразі (у порівнянні з березнем 2013 року) ціни виробників промпродукції зросли на 3,9%, з початку року (березень 2014 року до грудня 2013 року) ціни виробників зросли на 3%.
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Як повідомляв УНІАН, в Україні ціни виробників промпродукції у лютому 2014 року порівняно з січнем знизилися на 0,2%, порівняно з лютим 2013 року - зросли на 3,3%, з початку року - на 0,3%.
У 2013 році ціни виробників промпродукції в Україні зросли на 1,7%.
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