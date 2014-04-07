Найбільші світові виробники цементу Holcim і Lafarge об'єднуються

Найбільші світові виробники цементу - швейцарська Holcim і французька Lafarge оголосили про злиття: сторони будуть мати рівні частки в новій компанії, річний обсяг продажів цементного гіганта оцінюється в 32 млрд євро (близько 44 млрд доларів), повідомляється в поширеному сьогодні прес-релізі двох компаній, передає ИТАР-ТАСС.

На закриття угоди потрібен буде рік - завершити всі процедури планують у першому півріччі 2015 року.

Зокрема, партнерам необхідно отримати схвалення антимонопольних органів. Головою LafargeHolcim стане нинішній керівник Lafarge Бруно Лафон, а головою ради директорів - Вольфганг Райтцле з Holcim. У раді директорів обидві компанії будуть мати рівне представництво.