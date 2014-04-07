Мінекології оцінило втрати матеріально-сировинної бази через анексію Криму в 127 млрд грн

Міністерство екології та природних ресурсів України оцінило ринкову вартість втраченого для України матеріально-сировинної бази в Автономній Республіці Крим 126,8 млрд грн. Про це повідомив на брифінгу в Кабінеті міністрів міністр екології та природних ресурсів України Андрій Мохник.

«Працівники міністерства здійснили оцінку ринкової вартості матеріально-сировинної бази підприємств АР Крим. За попередньою оцінкою, він склав 126,8 млрд грн. Тобто питання окупації Росією Криму, він не тільки політичний. Він набуває новий зміст - це захоплення рентабельних працюючих підприємств і перспективних родовищ», - сказав міністр.

За його словами, з 380 родовищ, які обліковуються у Державному балансі України, експлуатуються 198 родовищ. «А це близько 45,7 млрд грн», - сказав Мохник.

При цьому міністр зазначив, що відшкодовувати втрати згідно з оціночної вартості, ймовірно, доведеться допомогою звернень в міжнародні суди. «Як ми будемо повертати кошти? Через міжнародні суди. Мін'юсту вже дано доручення підготувати позови», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму в кінці березня 2014 року самопроголошені влади оголосили про націоналізацію українських державних підприємств, що знаходяться на території півострова, і їх перехід в російську власність. Юридичний статус націоналізованих підприємств залишається невизначеним, оскільки ні українська влада, ні міжнародна спільнота не визнали відділення Криму. За словами в.о. президента України, голови Верховної Ради Олександра Турчинова, найближчим часом Україна буде мати юридичну позицію щодо компенсації Росією збитку від окупації Криму.