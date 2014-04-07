Зростання промвиробництва в Німеччині перевершило прогнози

У Німеччині обсяг промислового виробництва за підсумками лютого зріс на 0,4% в порівнянні з січнем, підтверджують дані Федерального статистичного управління ФРН (Destatis), передає Вести.Экономика.

Економісти, опитані агентством Bloomberg, відзначають, що підйом індикатора склав 0,3%. Тенденція збільшення промвиробництва спостерігається вже 4 місяці.

У перерахунку на річні темпи зростання промвиробництва склало 4,8%, що перевищило прогноз ринку в 4,7%.

Згідно з остаточними даними, в перший місяць рівень промвиробництва знизився на 0,7% в порівнянні з груднем і на 4,9% в річному виразі.

Економіка Німеччини значно зміцнилася в I кварталі 2014 р. на тлі підйому в країнах єврозони, а також зростання обсягів будівництва і не дуже суворої зими, підтверджують дані Bundesbank.

Кількість промислових замовлень у Німеччині в лютому зросла на 0,6% в місячному вираженні, підтверджують дані міністерства економіки країни.

При цьому падіння індексу ділової довіри у ФРН, а також індикаторів активності в сфері послуг і виробничої активності свідчать, що німецька економіка знову переживає проблеми, серед яких сповільнення темпів зростання в Китаї та ескалація напруженості у відносинах між Росією і Заходом.