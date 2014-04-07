Міністерство пропонує повернути квоту на імпорт коксівного вугілля

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України пропонує повернути квоту на імпорт коксівного вугілля до кінця 2014 року обсягом 10,7 млн тонн зважаючи на нарощування його запасів на державних шахтах країни.

Відповідний проект постанови уряду «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 25 грудня 2013 року № 950» оприлюднено на сайті Міненерговугілля.

Згідно з документом, у березні 2014 року відбулося збільшення накопичення коксівного вугілля на складах шахт підприємств на 56 тис. тонн і станом на 18 березня 2014 року залишки становили близько 360 тис. тонн.

«Подальше накопичення вугілля на складах може призвести до ситуації 2012 року, а саме – до неможливості державних підприємств реалізовувати вугільну продукцію, що призведе до виникнення заборгованості із заробітної плати, зростання соціальної напруженості у вугледобувних регіонах, збільшення кількості випадків самозагорання вугілля й виникнення загрози здоров'ю та життю людей», - йдеться в повідомленні.

За даними Міненерговугілля, введення ліцензування імпорту коксівного вугілля в 2013 році дозволило утримати ввезення коксівного вугілля в Україну на рівні 2012 року й додатково розмістити на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України понад 900 тис. тонн коксівного вугілля державних вугледобувних підприємств, у т.ч. вугілля газової групи – близько 400 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2013 року Кабінет міністрів ввів квоту на імпорт коксівного вугілля обсягом 10,2 млн тонн на 2013 рік. Крім того, Кабмін заборонив імпорт коксу й напівкоксу, а також роторного вугілля. Тодішній міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький пояснював встановлення квот на імпорт коксівного вугілля необхідністю захистити інтереси вітчизняного виробника.

Кабінет міністрів 5 листопада 2013 року збільшив квоти на безмитний імпорт коксу на 90 тис. тонн - до 300 тис. тонн, коксівного вугілля - на 1 млн тонн, до 11,2 млн. тонн.

Уряд не встановив на 2014 рік ліцензування й квотування імпорту вугілля й коксу, при цьому вітчизняні металурги зобов'язалися купувати частину необхідного у виробництві вугілля й коксу у вітчизняних підприємств.

Згідно з даними об'єднання «Металургпром», загальне надходження коксу з урахуванням імпортних поставок на метпідприємства в 2013 році становило 14,3 млн тонн, що на 3% менше, ніж у 2012 році.

*** Коксівне вугілля - основний вид палива, який використовується у виробництві металургійної продукції та енергетиці.

