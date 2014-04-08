Концерн Volvo відмовив російському "Уралвагонзаводу" у співпраці

Шведський автомобільний концерн Volvo заморожує спільний проект дочірньої французької фірми Renault Trucks Defense з "Уралвагонзаводом" щодо створення бойової машини піхоти. Про це повідомила представник концерну Карін Вік агентству AFP 7 квітня, передає DW.

"Ми бачимо багато факторів невизначеності навколо нашої можливої взаємодії, ми призупинили протокол про співпрацю", - заявила вона.

За кілька днів до цієї заяви директор з маркетингу Renault Trucks Defense Марк Шасилиан визнав, що на співпрацю з "Уралвагонзаводом" вплинула політична ситуація. "Проект застопорився через політичну ситуацію, яка зараз всім очевидна, але це не означає, що проект закінчився", - заявив він.

Французи повинні були виробляти двигун для БМП "Атом". Так як мова йшла про двигун Volvo, то угода вимагала згоди шведського уряду.