Ford відкликає більше 400 тисяч авто

Американський автовиробник Ford Motor відкликає 435 тисяч автомобілів у США і Канаді для заміни підрамників і несправних сидінь, передає РИА Новости з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.

Відкликанню підлягають близько 386 тисяч автомобілів моделі Ford Escape 1999-2004 і 2013-2014 років випуску. Агентство повідомляє про одне ДТП за участю автомобіля Ford з несправними підрамниками. В результаті аварії ніхто не постраждав.

Через несправні сидіння Ford також відкликає 49 тисяч автомобілів Ford Fusion, Lincoln MKZ і C-MAX, випущених у 2013 і 2014 роках.

Концерн Ford був заснований у 1903 році Генрі Фордом, який створив його, отримавши на розвиток бізнесу 28 тисяч доларів від п'яти інвесторів. Компанія отримала популярність як перша у світі, яка застосувала класичний автоскладальний конвеєр. Концерн, штаб-квартира якого знаходиться в місті Дірборн, штат Мічиган, входить у двадцятку найбільших корпорацій США.