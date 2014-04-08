Виробники цементу в Україні розкритикували ідею уряду ввести квоти на імпорт коксівного вугілля

Виробники цементу в Україні негативно ставляться до ініціативи Міністерства енергетики та вугільної промисловості ввести квотування імпорту коксівного вугілля.

Про це заявив журналістам виконавчий директор асоціації "Укрцемент" Петро Лопатьєв.

"За останні кілька років практично всі цементні заводи в Україні зробили серйозні капітальні інвестиції, відмовившись від використання дорогого природного газу та перейшовши на пиловугільне вдування. Тому ми негативно ставимося до ініціатив введення квот на імпорт коксівного вугілля", - зазначив він.

За словами Лопатьєва, імпортне коксівне вугілля, що використовується виробниками цементу, відрізняється від українського, в першу чергу, своїми якісними характеристиками. "Ми використовуємо вугілля зі вмістом сірки 0,5%. А українські держшахти пропонують у шість разів вище - на рівні 3%. Це неприпустимо для нас", - вважає топ-менеджер.

Якщо виробники цементу в Україні будуть використовувати українське высокосірчане коксівне вугілля, то це може негативно позначитися як на якості та собівартості кінцевої продукції, так і обладнанні, каже Петро Лопатьєв. "Використання високосірчаного українського вугілля буде призводити до частого утворення сірчаних кілець, руйнування футеровки печей. У результаті ми будемо вимушені частіше зупинятися на ремонти. Відповідно буде зростати собівартість продукції", - сказав він.

На думку Петра Лопатьева, не можна вирішувати проблеми однієї галузі за рахунок іншої.

Як повідомлялося, у зв'язку з нарощуванням запасів вугілля на державних шахтах Україна може повернутися до практики квотування імпорту. Відповідний проект постанови уряду "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 25 грудня 2013 року №950" оприлюднено на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості 7 квітня.