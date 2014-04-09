Toyota відкликає понад 6 млн автомобілів у всьому світі через п'ять дефектів

Один з найбільших автовиробників в Японії Toyota Motor оголосив про відкликання 6,39 мільйона автомобілів по всьому світу через п'ять різних дефектів, передає РІА "Новости".

Відкликанню підлягають 26 моделей Toyota, а також Pontiac Vibe і Subaru Trezia, йдеться в заяві компанії. За даними агентства, ні один дефект не став причиною ДТП за участю автомобілів Toyota.

Toyota Motor Corporation є найбільшим підрозділом Toyota Group і лідером японської індустрії виробництва автомобілів. Була заснована в 1937 році. Штаб-квартира компанії знаходиться в місті Тойота, префектура Айті, штат співробітників близько 300 тисяч.