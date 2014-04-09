У Росії заявляють, що можуть відмовитися від українських товарів

Росія готова відмовитися від кооперації з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав міністр промисловості й торгівлі Росії Денис Мантуров на нараді з президентом РФ Володимиром Путіном.

«Серйозної залежності у нашої країни з поставок товарів з України немає. Якщо будуть вжиті якісь обмежувальні заходи з українського боку, то наші підприємства зможуть повністю замістити виробництво своєю номенклатурою по кооперації», - сказав Мантуров.

Перед цим Путін заявив, що Росія повинна бути готова замістити українські товари. «Я вас прошу дисципліновано виконувати всі контрактні зобов'язання з українськими партнерами, але потрібно наперед бути готовими до будь-якого розвитку подій, розвитку ситуації, зокрема з погляду імпортозаміщення», - сказав Путін.

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Він доручив підготувати відповідні пропозиції з приводу внесення коректив в держоборонзамовлення, на випадок, якщо ситуація цього вимагатиме.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня після анексії Криму Росією державний концерн «Укроборонпром» припинив поставку зброї і військової техніки до РФ.