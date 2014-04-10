"АвтоВАЗ" з початку року не поставляє автомобілі до України
Найбільший російський виробник «АвтоВАЗ» припинив поставляти автомобілі на український ринок.
Експорт припинився на початку 2014 року, однак про це стало тільки зараз, повідомляють "Известия".
Дилери вже практично розпродали старі запаси автомобілів.
За словами представника «УкрАвтоВАЗу», офіційного дистриб'ютора автомобілів Lada в Україні, проблеми пов'язані з ціновою політикою «АвтоВАЗу» і тим, що до кінця 2013 року значна кількість автомобілів залишилася непроданою.
Крім того, частина моделей не відповідала європейським вимогам безпеки, які набрали чинності в Україні, продовжив співрозмовник. Що це за автомобілі, в «УкрАвтоВАЗі» (належить кіпрській LA Holding Limited) пояснити відмовилися.
Позицію «УкрАвтоВАЗу» підтверджують і в автосалонах (працюють через «УкрАвтоВАЗ»). Зокрема, у деяких київських автосалонах Lada затримку поставок пов'язують в першу чергу з тим, що тольяттинські автомобілі значно подорожчали останнім часом і попит на них різко впав.
Українські дилери пояснюють ситуацію внутрішніми перестановками в російському автовиробнику. Новий президент «АвтоВАЗу» Бу Андерссон, призначений на посаду в листопаді 2013 року, приступив до обов'язків тільки в січні 2014-го.
На думку дилерів, головним завданням нового керівництва Волзького автозаводу було розібратися з російським ринком, тому йому було не до України".
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У прес-службі «АвтоВАЗу» підтвердили відсутність поставок з початку року. «Перший квартал кожного року традиційно відводиться на уточнення планів і підписання контрактів експортних поставок», - говорять у компанії.
Однак. опитані представники дилерів «АвтоВАЗу» і автосалонів в Україні, Білорусі та Казахстані кажуть, що підписання контрактів на поставки в наступному році зазвичай відбувається в кінці року і перші автомобілі починають приходити в лютому-березні.
Цього року контракт на поставку нових автомобілів в Україну між «АвтоВАЗом» і «УкрАвтоВАЗом» був підписав тільки 17 березня. За найоптимістичнішими прогнозами українських дилерів поставки нових автомобілів почнуться через місяць-два. Оновлені Kalina і Priora до України доберуться ще пізніше - орієнтовно до кінця року: це нові моделі і їм потрібно буде пройти сертифікацію, говорить менеджер одного з салонів.
За даними самого «Автовазу», в 2013 році в Україні продано 8305 автомобілів Lada, що на 52% нижче показника 2012 року. Ринкова частка Lada знизилася з 8% у 2012 році до 4% в 2013-м. Колись «АвтоВАЗ» був одним з найпопулярніших автовиробників в Україні, а Україна для компанії - найбільшим зовнішнім ринком збуту.
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Наприклад, в 2011-му російський виробник займав близько 16% місцевого ринку. Всього, за даними агентства «Автостат», минулого року «АвтоВАЗ» поставив на експорт 78 602 автомобілі Lada - на 11,4% більше, ніж у 2013 році. Найбільшими експортними ринками автомобілів Lada минулого року стали Казахстан (72%), Україна (9%), Азербайджан (6%), а також країни Європи (4%).