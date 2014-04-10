Введення квот на імпорт вугілля зіграє проти України - експерт

Прийняття підготовленого Міністерством енергетики та вугільної промисловості проекту постанови уряду про відновлення практики квотування імпорту коксівного вугілля зіграє проти України.

Таку думку УНІАН висловив голова представництва найбільшої у світі сталеливарної компанії ArcelorMittal у Києві Володимир Ткаченко.

«Квоти на імпорт коксівного вугілля, які існували в 2013 році, створювали проблеми для всіх металургів в Україні. Крім того, такі торговельні обмеження з боку України негативно сприймалися в США, Європі, Казахстані та Росії. Тому важко зрозуміти, хто і навіщо знову подав ідею відновлення квотування імпорту коксівного вугілля», - зазначив він.

В ArcelorMittal сподіваються, що ця ініціатива не буде підтримана урядом, оскільки введення подібних торговельних обмежень грає проти України.

«Коли представники нашої держави будуть проводити якісь зустрічі з тими ж представниками Євросоюзу, США та Росії, то їх обов'язково будуть питати про це, тим самим, ставлячи в незручне становище. Мені здається, що ті люди, які ініціюють введення квот на імпорт коксівного вугілля, не до кінця розуміють, що таким чином підставляють Україну як суб'єкта міжнародної торгівлі», - вважає Ткаченко.

«Ми патріоти України і завжди знаходили можливість купувати українське вугілля, незважаючи на питання щодо його якості, а також цін, які часто вищі за світові. Але не можна металургійні підприємства примушувати купувати те, що їм взагалі не потрібно», - підсумував Володимир Ткаченко.

Нагадаємо, Міністерство енергетики та вугільної промисловості підготувало проект постанови уряду «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 25 грудня 2013 року No. 950», яким пропонується повернути непопулярну серед споживачів вугілля практику - квотування імпорту коксівного вугілля.