Кабмін об'єднав Мінекономрозвитку і Мінпромполітики
Створив комісію з реорганізації Міністерства промислової політики
Кабінет міністрів України своїм рішенням приєднав Міністерство промислової політики, що раніше існувало як самостійний орган центральної влади, до Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Про це йдеться в постанові уряду №94, опублікованій на веб-порталі КМУ.
«Реорганізувати Міністерство промислової політики за допомогою приєднання до Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Створити комісію з реорганізації Міністерства промислової політики», - йдеться в документі.
Головою комісії призначено першого заступника міністра економрозвитку Анатолія Максюту.
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