Кабмін об'єднав Мінекономрозвитку і Мінпромполітики

Кабінет міністрів України своїм рішенням приєднав Міністерство промислової політики, що раніше існувало як самостійний орган центральної влади, до Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Про це йдеться в постанові уряду №94, опублікованій на веб-порталі КМУ.

«Реорганізувати Міністерство промислової політики за допомогою приєднання до Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Створити комісію з реорганізації Міністерства промислової політики», - йдеться в документі.

Головою комісії призначено першого заступника міністра економрозвитку Анатолія Максюту.

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