Росія зайнялася підрахунком мільярдних збитків від заміщення української продукції

У Росії пройшла нарада по імпортозаміщенню української промислової продукції. Доручення провести таку нараду Путін дав на зустрічі з членами уряду, де говорилося, що поки українські підприємства продовжують свої поставки в Росію, а загальний обсяг портфеля російських замовлень для них (як військової, так і цивільної продукції) становить $15 млрд, але існують ризики припинення поставок, пишуть "Ведомости".

Найбільші ризики для виконання держоборонзамовлення виникнуть в разі проблем з двома українськими підприємствами - запорізької «Мотор-січ» та миколаївської «Зоря-машпроект». Перше виробляє двигуни практично для всіх російських вертольотів, а друге - газотурбінні установки для рухових установок всіх споруджуваних зараз великих російських кораблів класу «фрегат» проектів 11356 і 22350.

І справа не тільки в тому, що рухові установки цих підприємств становлять значно більше половини всіх українських поставок військового та подвійного призначення в Росію, але і в тому, що їх стовідсоткове заміщення, особливо в частині продукції «Зоря-машпроекту», може стати реальністю лише через кілька років і за умови інвестування декількох сотень мільйонів доларів.

Якщо ж постачання обірвуться негайно, замовлення на нові транспортні вертольоти для армії доведеться скоротити, а графік споруди фрегатів - переглянути.