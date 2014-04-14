Китай купує один з найбільших у світі мідних рудників майже за $6 млрд

Компанія Glencore Xstrata продає Китаю свій мідний рудник Лас-Бамбас (Перу) за $5,85 млрд, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Financial Times.

Покупцем виступає компанія MMG, яку контролює державна Minmetals. Раніше аналітики припускали, що вартість операції складе $5-6 млрд.

Відзначається, що Лас-Бамбас є одним з найбільших в світі рудників. За прогнозами, щорічно родовище буде приносити близько 450 т міді.

Продаж копальні сталася через рік після того, як Glencore купила групу Xstrata, яка розробляла це родовище. Переговори з китайськими покупцями тривали кілька місяців.

Очікується, що угоду закриють до кінця вересня.