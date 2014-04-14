Китай купує один з найбільших у світі мідних рудників майже за $6 млрд
08:27, 14 квітня 2014Промисловість
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Мідний рудник Лас-Бамбас (Перу) продає Китаю компанія Glencore Xstrata.
Китай стане власником найбільшого в світі мідного рудника / uk.wikipedia.org
Компанія Glencore Xstrata продає Китаю свій мідний рудник Лас-Бамбас (Перу) за $5,85 млрд, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Financial Times.
Покупцем виступає компанія MMG, яку контролює державна Minmetals. Раніше аналітики припускали, що вартість операції складе $5-6 млрд.
Відзначається, що Лас-Бамбас є одним з найбільших в світі рудників. За прогнозами, щорічно родовище буде приносити близько 450 т міді.
Продаж копальні сталася через рік після того, як Glencore купила групу Xstrata, яка розробляла це родовище. Переговори з китайськими покупцями тривали кілька місяців.
Очікується, що угоду закриють до кінця вересня.
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